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09:48, 23 июня
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Денисова обнародовала поведение России в отношении пленников Кремля

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Людмиле Денисовой Россия в очередной раз не предоставили доступ к украинским политзаключенным
Людмиле Денисовой Россия в очередной раз не предоставили доступ к украинским политзаключенным / Соцсети

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой обеспечить доступ украинской омбудсвумен Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным – гражданам Украины, которых удерживают в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, является достаточно противоречивой: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека подчеркнула, что ей отказали в видеосвязи с Олегом Сенцовым и никаких фото не предоставляют.

"Российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке. Впрочем, их адвокаты говорят обратное. Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клихом, Романом Сущенко. Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!" – добавила омбудсвумен.

Также Денисова отметила, что еще в субботу, 23 июня, отправила письмо Уполномоченному РФ Татьяне Мокальковой с двумя планами относительно посещения граждан Украины и России, которые содержатся в исправительных учреждениях Украины и РФ, однако никакого ответа так и не получила.

Напомним, Людмила Денисова сейчас находится в Москве, а на прошлой неделе ей не удалось посетить ни одного из украинских политзаключенных, несмотря на достигнутые ранее договоренности между президентом России и Украины.

Теги: Новости Украины заложники Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Новости политики
Источник: 24 канал
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