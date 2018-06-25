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Россия против Сенцова: появилась важная деталь

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Россия во внутренних документах признает Сенцова гражданином Украины – адвокат Динзе
Россия во внутренних документах признает Сенцова гражданином Украины – адвокат Динзе / "Грани ТВ"

Россия в своих внутренних документах называет незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова гражданином Украины.

Об этом сообщил адвокат пленника Кремля Дмитрий Динзе, опубликовав соответствующий документ за подписью руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Ямало-Ненецком автономном округе.

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В частности, здесь отмечается, что осужденный 25 августа 2015 года Сенцов Олег Геннадиевич – гражданин Республики Украины – прибыл этапом 9 октября 2017 года.

Кроме того, здесь обнародован номер его паспорта – ЭС 477125, который был выдан 12 октября 1997 года.

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Документ, в котором Сенцова в России признают гражданином Украины

Таким образом, эта справка опровергает утверждение российской стороны о том, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова, заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданство других стран не принимал.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины заложники Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости политики
Источник: 24 канал
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