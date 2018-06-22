Не бояться – не так сложно: Сенцов в письме обратился к людям

В сети появилось письмо, которое написал незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов. Его он просил передать всем, кто его поддерживал и поддерживает в эти дни.

О самом письме известил на своей странице в Facebook кинопродюсер Евгений Гиндилис. Кроме того, он опубликовал его фотографию и расшифровку.

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"Друзья, вот письмо, которое Олег Сенцов написал сегодня, 22 июня, в колонии и попросил передать всем, кто его поддерживал и поддерживает в эти дни", – отметил Гиндилис.

Письмо Олега Сенцова:

"Тем, кто надел футболки, и не только!

Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете.

За то, что не молчите. Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то только недавно, но я всем и каждому из вас спасибо за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий, не потому что их не знаю или не ценю, а просто боюсь кого-то забыть или особенно выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиги в сознании советских людей, что привели сначала к перестройке, а затем к краху империи и свободе, началось, именно когда кинематографисты начали эти изменения со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, что и вас ждет та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которую сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать прекрасные фильмы!

Ваш Олег Сенцов".



Сенцов написав публичное письмо

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. После 15-го дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.