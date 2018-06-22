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Не бояться – не так сложно: Сенцов в письме обратился к людям

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Олег Сенцов в колонии написал письмо всем, кто его поддерживает
Олег Сенцов в колонии написал письмо всем, кто его поддерживает / Соцсети

В сети появилось письмо, которое написал незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов. Его он просил передать всем, кто его поддерживал и поддерживает в эти дни.

О самом письме известил на своей странице в Facebook кинопродюсер Евгений Гиндилис. Кроме того, он опубликовал его фотографию и расшифровку.

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"Друзья, вот письмо, которое Олег Сенцов написал сегодня, 22 июня, в колонии и попросил передать всем, кто его поддерживал и поддерживает в эти дни", – отметил Гиндилис.

Письмо Олега Сенцова:

"Тем, кто надел футболки, и не только!

Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете.

За то, что не молчите. Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то только недавно, но я всем и каждому из вас спасибо за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий, не потому что их не знаю или не ценю, а просто боюсь кого-то забыть или особенно выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиги в сознании советских людей, что привели сначала к перестройке, а затем к краху империи и свободе, началось, именно когда кинематографисты начали эти изменения со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, что и вас ждет та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которую сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать прекрасные фильмы!

Ваш Олег Сенцов".

Сенцов, лист, колонія, Росія, бранець, Кремля, полонений
Сенцов написав публичное письмо

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. После 15-го дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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