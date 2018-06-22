Не боятися – не так складно: Сенцов у листі звернувся до людей

У мережі з'явився лист, який написав незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов. Його він просив передати всім, хто його підтримував і підтримує у ці дні.

Про сам лист сповістив на своїй сторінці у Facebook кінопродюсер Євген Гінділіс. Крім того, він опублікував його фотографію та розшифровку.

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"Друзі, ось лист, який Олег Сенцов написав сьогодні, 22 червня, в колонії і попросив передати всім, хто його підтримував і підтримує у ці дні", – зауважив Гінділіс.

Лист Олега Сенцова:

"Тим, хто надів футболки, і не тільки!

Друзі-кіношники! Дякую вам усім за те, що ви робите.

За те, що не мовчите. Не боятися — це виявляється так нескладно, правда? Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише нещодавно, але я всім і кожному з вас дякую за сміливість. Я розумію, що ви ризикуєте, відкрито підтримуючи мене зараз, живучи в цій країні. Я не пишу і не називаю імен і прізвищ, не тому що їх не знаю або не ціную, а просто боюся когось забути або особливо виділити. Я є вдячним вам усім. Зрушення у свідомості радянських людей, що призвели спочатку до перебудови, а потім до краху імперії і свободи, розпочалося, саме коли кінематографісти почали ці зміни зі свого з'їзду у 80-х роках минулого століття. Можливо, що і на вас чекає та ж місія і завдання, щоб зруйнувати ще більш потворну імперію, яку зараз вибудувано та яка продовжує еволюціонувати у вашій країні. Удачі вам у цьому! Але не забувайте при цьому знімати й прекрасні фільми!

Ваш Олег Сенцов".



Сенцов написав пубілічного листа

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 21 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.