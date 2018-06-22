Як написати листа Олегу Сенцову: інструкція

Українському політв'язню Олегу Сенцову, який 40-й день голодує в російській тюрмі, можна надсилати листи підтримки електронною поштою через ресурс "ФСИН-письмо", повідомив російський правозахисник Микола Щур.

Про це йдеться в статті Катерини Петренко для 24 каналу: Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках

У колонію, де утримують Олега, можна писати електронною поштою через ресурс "ФСИН-письмо". Так і тримаємо зв'язок. Ми набираємо на клавіатурі, а він отримує в друкованому вигляді й пише відповідь від руки. Його лист фотографують і надсилають нам. Протягом 5 робочих днів цензори перевіряють листи. Але з досвіду нашої переписки листи до нього доходять швидко – протягом 1-2 днів. Відповіді так само,

– говорить Щур.

Послугою може користуватися будь-яка людина у світі, яка має доступ до інтернету. Проте оплата здійснюється через російський банк. Тому були випадки, коли з України не вдавалося надіслати листа.

Сенцову можна писати за адресою: Ямало-Ненецький автономний округ, м Лабитнангі, вул. Північна, 33, ІК-8.

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Сьогодні лист у відповідь від Олега прийшов акторці Риммі Зюбіній.

Почуваюсь більш-менш, тільки слабкість сильна. Поки тримаюсь. Привіт всім нашим,

– написав Сенцов.

Зюбіна повідомила, що оплата пройшла швидко і легко. За 2 дні акторка вже отримала відповідь.

Правозахисник наголошує, що надсилати листи можна й іншим політв'язням звичайною поштою, адже не в кожній колонії працює електронний ресурс.