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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как написать письмо Олегу Сенцову: инструкция

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Олег Сенцов голодает 40-й день
Олег Сенцов голодает 40-й день / 24 канал

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который 40-й день голодает в российской тюрьме, можно посылать письма поддержки по электронной почте через ресурс "ФСИН-письмо", сообщил российский правозащитник Николай Щур.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках

В колонию, где содержится Олег, можно писать по электронной почте через ресурс "ФСИН-письмо". Так и держим связь. Мы набираем на клавиатуре, а он получает в печатном виде и пишет ответ от руки. Его письмо фотографируют и присылают нам. В течение 5 рабочих дней цензоры проверяют письма. Но из опыта нашей переписки письма до него доходят быстро – в течение 1-2 дней. Ответы так же,
– говорит Щур.

Услугой может пользоваться любой человек в мире, который имеет доступ к интернету. Однако оплата осуществляется через российский банк. Поэтому были случаи, когда с Украины не удавалось отправить письмо.

Сенцову можно писать по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г Лабытнанги, ул. Северная, 33, ИК-8.

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Сегодня письмо в ответ от Олега пришел актрисе Римме Зюбиной.

Чувствую себя более-менее, только слабость сильная. Пока держусь. Привет всем нашим,
– написал Сенцов.

Зюбина сообщила, что оплата прошла быстро и легко. За 2 дня актриса уже получила ответ.

Правозащитник отмечает, что отправлять письма можно и другим политзаключенным обычной почтой, ведь не в каждой колонии работает электронный ресурс.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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