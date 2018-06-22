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Немного поправился и разрешили свидание с мамой: адвокат рассказал новости от Кольченко

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Украинца Александра Кольченко приговорили к 10 годам тюрьмы в России
Украинца Александра Кольченко приговорили к 10 годам тюрьмы в России / Фото из открытых источников

Незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Александра Кольченко посетил адвокат.

Об этом утром 22 июня в своем Faceboook сообщил правозащитник Николай Щур.

Читайте также: Кольченко как считал себя украинцем, так и считает, – правозащитник

По словам правозащитника, ему удалось по телефону пообщаться с защитником Кольченко.

Адвокат рассказал, что Александр по-прежнему находится в медицинской части, но теперь он уже не один в палате, к нему подселили "сокамерника".

После прекращения голодовки Кольченко немного набрал вес и теперь весит примерно 62 килограмма. Каждое его кормление снимают на камеру.

Украинцу позволили длительное свидание с мамой, которое запланировано на 28-30 июля.

Сейчас Саше приносят много писем, в том числе и на украинском и других языках. Раньше этого не было,
– добавил адвокат.

Адвокат также рассказал, что 18 июня Кольченко вызвали к начальнику колонии, интересовались его здоровьем. Украинец отказался от дальнейшего общения с ними, заявил, что хочет общаться с украинским омбудсменом.

К слову, украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook заверила, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее встретиться с Кольченко.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уже почти неделю находится в России, однако за это время ей так и не удалось посетить ни одного из находящихся в РФ украинцев.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 Канал
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