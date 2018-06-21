Кольченко как считал себя украинцем, так и считает, – правозащитник

Все попытки российских властей заставить украинского политзаключенного Александра Кольченко считать себя гражданином России не действуют, сообщил российский правозащитник Николай Щур.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Тюремщикам не удастся его сломить, - российские правозащитники о Сенцове и других политузниках.

Он как считал себя украинцем, так и считает. Все попытки российской власти сделать так, чтобы он признал себя гражданином России, не действуют. Этот человек по духу украинец, он и пишет, и говорит на украинском языке. Просил передать книги на украинском, но, к сожалению, не разрешили,

– говорит правозащитник.

Он также рассказал, что Кольченко не разрешили работать в колонии. Мол, из-за того, что статья слишком серьезная. Поэтому проводит свой досуг в основном читая мировую классическую литературу. В восстановлении на обучении в Таврическом университете ему тоже отказали.

Щур сообщил, что тюремная администрация нормально относится к пленнику. А провокации Кольченко уже научился "отбивать".

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"Все провокации, которые устраивают нынешние "правозащитники" со стороны так называемой ОНК (общественно-наблюдательной комиссии – ред), на него действия не имеют. Саша хорошо разбирается в ситуации, понимает, чего нельзя делать. И не делает", – говорит правозащитник.