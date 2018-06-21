Посольство США требует предоставить доступ ко всем украинским политзаключенным в России

Посольство США в Киеве призвало Россию предоставить доступ ко всем украинским политзаключенным на фоне проведения Чемпионата мира по футболу .

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве.

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"С тем, как весь мир наблюдает за Чемпионатом мира, Россия должна предоставить доступ ко всем украинским заключенным, включая режиссера Олега Сенцова, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста", – говорится в заявлении.

З тим як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту. #FreeSentsov — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 21, 2018

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. По словам российского политика Ксении Собчак после начала голодовки он похудел и у него начали выпадать зубы. После 15-ого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову ко встрече с Сенцоввм, не объяснив при этом причинв отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.