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Посольство США вимагає надати доступ до всіх українських політв'язнів у Росії

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Посольство США
Посольство США / Фото з вільних джерел

Посольство США у Києві закликало Росію надати доступ до всіх українських політв'язнів на тлі проведення Чемпіонатом світу з футболу .

Про це повідомляє прес-центр американського посольства у Києві.

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"З тим, як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. За словами, російського політика Ксенії Собчак після початку голодування він схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Новини Росії Новини США
Джерело: 24 Канал
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