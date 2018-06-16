Денисову не пустили к украинскому узнику Карпюку во Владимирском централе

Украинской омбудсвумен Людмиле Денисовой не позволили в субботу навестить украинского политзаключенного Николая Карпюка, содержащегося во Владимирском Централе в России.

Об этом сама Денисова написала 16 июня на своей странице в Facebook.

Читайте также: Это ее договоренности с самой собой, – Денисова резко раскритиковала заявления российской омбудсвумен

Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения в принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как Уполномоченного, ни как частного лица,

– отметила Денисова.

Ей объяснили, что как украинского омбудсмена ее не могут впустить, поскольку еще не поступили соответствующие документы, а как частное лицо – ибо "истекло время подачи заявления". Только пообещали, что ее заявление начнут рассматривать "уже в начале недели".

Утром 15 июня Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где планировала посетить в колонии незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Однако в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена к Сенцову, не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.





16 июня Людмила Денисова прибыла в город Владимир, где намеревалась встретиться с незаконно удерживаемым во Владимирском центра украинцем политзаключенным Николаем Карпюком.