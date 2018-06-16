Денісову не впустили до українського в'язня Карпюка у Володимирському централі

Українській омбудсвумен Людмилі Денісовій не дозволили у суботу провідати українського політв'язня Миколу Карпюка, якого утримують у Володимирському Централі в Росії.

Про це сама Денісова написала 16 червня на своїй сторінці у Facebook.

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Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу в прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як Уповноваженого, ані як приватної особи,

– зазначила Денісова.

Їй пояснили, що як українського омбудсмена її не можуть впустити, оскільки ще не надійшли відповідні документи, а як приватну особу – бо "завершився час подання заяви". Лише пообіцяли, що її заяву почнуть розглядати "вже на початку тижня".

Вранці 15 червня Денісова прибула до російського міста Лабитнангі, де планувала відвідати у колонії незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Проте у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена до зустрічі з Сенцовим, не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.



16 червня Людмила Денісова прибула у місто Володимир, де мала намір зустрітись з незаконно утримуваним у Володимирському центра українським політв’язнем Миколою Карпюком.