Російська омбудсвумен прибула до Києва: вже відвідала російських моряків з судна "Норд"

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула в Україну. Вона зустрілась з екіпажем російського судна "Норд", яке затримали в Азовському морі.

Про прибуття в Київ Москалькова написала в своєму Instagram.

Читайте також: "Ми можемо зайти синхронно": Денісова прокоментувала зустріч Москалькової з Одинцовим

Прибула до Києва. Маю намір зустрітися з моряками судна "Норд" і відвідати засудженого Одинцова, що перебуває в СІЗО Києва,

– написала Москалькова.

Пізніше вона опублікувала фото із затриманими в Азовському морі російськими моряками. Каже, що їх фактично утримують в Україні "заручниками".

Москалькова заявила, що після зустрічі з моряками з судна "Норд" планує звернутися до керівництва компетентних органів України з проханням про їхнє звільнення "і швидке повернення на батьківщину".

21 червня Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій.



Напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч зі своєю російською колегою. Щоправда, жодних результатів вона не принесла, оскільки за понад тиждень перебування у РФ Денісовій не вдалось зустрітись із жодних з українських в'язнів, яких незаконно утримують у Росії.