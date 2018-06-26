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Російська омбудсвумен прибула до Києва: вже відвідала російських моряків з судна "Норд"

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Російська омбудсвумен вже в Україні
Російська омбудсвумен вже в Україні / Facebook

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула в Україну. Вона зустрілась з екіпажем російського судна "Норд", яке затримали в Азовському морі.

Про прибуття в Київ Москалькова написала в своєму Instagram.

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Прибула до Києва. Маю намір зустрітися з моряками судна "Норд" і відвідати засудженого Одинцова, що перебуває в СІЗО Києва,
– написала Москалькова.

Пізніше вона опублікувала фото із затриманими в Азовському морі російськими моряками. Каже, що їх фактично утримують в Україні "заручниками".

Москалькова заявила, що після зустрічі з моряками з судна "Норд" планує звернутися до керівництва компетентних органів України з проханням про їхнє звільнення "і швидке повернення на батьківщину".

 

Встретилась с задержанными на Украине моряками судна "Норд". Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных. По результатам встречи  планирую обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину.

Допис, поширений Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

21 червня Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій.

Напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч зі своєю російською колегою. Щоправда, жодних результатів вона не принесла, оскільки за понад тиждень перебування у РФ Денісовій не вдалось зустрітись із жодних з українських в'язнів, яких незаконно утримують у Росії.

Теги: Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини політики Новини України Новини Росії заручники
Джерело: 24 Канал
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