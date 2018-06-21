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Порошенко дозволив російському омбудсмену в'їзд в Україну

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Денісова особисто просила Порошенка про скасування заборони в'їзду російської омбудсмен
Денісова особисто просила Порошенка про скасування заборони в'їзду російської омбудсмен / gordonua.com

Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій. Цим він задовільнив прохання Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Таке рішення президент прийняв, щоб Москалькова могла відвідати утримуваних в Україні росіян. Про це Денісова повідомила в ефірі "Громадського".

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У Москалькової знята заборона на в'їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в'їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну,
– зазначила Людмила Денісова.

Уповноважена уточнила, що особисто просила Порошенка про скасування заборони в'їзду російської омбудсмен.

Нагадаємо, 21 червня Порошенко провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.
Окрім цього, Петро Порошенко та Володимир Путін домовились, що візити російського омбудсмена мають відбуватися паралельно з візитами українського омбудсмена до політв’язнів Кремля.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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