Порошенко разрешил российскому омбудсмену въезд в Украину

Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. Этим он удовлетворил просьбу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Такое решение президент принял, чтобы Москалькова могла посетить находящихся в Украине россиян. Об этом Денисова сообщила в эфире "Громадського".

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Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно въезжать в Украину,

– отметила Людмила Денисова.

Уполномоченная уточнила, что лично просила Порошенко об отмене запрета на въезд российского омбудсмена.

Напомним, 21 июня Порошенко провел телефонный разговор с Путиным, во время которого призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Кроме этого, Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля.