После звонка Петра Порошенко Путин собрал совещание с членами Совета безопасности

После телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко президент России Владимир Путин собрал совещание с членами Совета безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В тексте сообщения говорится, что Путин проинформировал участников совещания о телефонном разговоре с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Состоялся обмен мнениями о текущих российско-украинских отношениях и процессе урегулирования на юго-востоке Украины", – отмечается в сообщении.

Добавляется, что на совещании присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайн, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, 21 июня Порошенко провел телефонный разговор с Путиным, во время которого призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также, украинский лидер подчеркнул важность выполнения Москвой минских договоренностей и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе.