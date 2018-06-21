20:34
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

После звонка Петра Порошенко Путин собрал совещание с членами Совета безопасности

79 Читати новину українською
Путин собрал совещание с членами Совета безопасности
Путин собрал совещание с членами Совета безопасности / pinterest

После телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко президент России Владимир Путин собрал совещание с членами Совета безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: Введение миротворцев ООН на Донбасс: Порошенко озвучил сценарий Украины

В тексте сообщения говорится, что Путин проинформировал участников совещания о телефонном разговоре с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Состоялся обмен мнениями о текущих российско-украинских отношениях и процессе урегулирования на юго-востоке Украины", – отмечается в сообщении.

Добавляется, что на совещании присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайн, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, 21 июня Порошенко провел телефонный разговор с Путиным, во время которого призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также, украинский лидер подчеркнул важность выполнения Москвой минских договоренностей и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе.

Теги: Украина – Россия Новости политики Петр Порошенко Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
сегодня, 20:00 Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 75
Кейс Порошенко: как президент собирается во второй раз стать главой государства
сегодня, 19:01 Кейс Порошенко: как президент собирается во второй раз стать главой государства
Інна Жолобович 282
Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
сегодня, 18:00 Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
Віталій Шабунін 114
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сегодня, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 1193
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня, 16:29 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 8770
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук