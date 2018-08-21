Россия готова отпустить задержанных в Крыму украинских рыбаков

Украинские рыбаки с судна судна "ЯМК-0041" являются свидетелями по делу о незаконном вылове рыбы, поэтому РФ готова вернуть их в Украину.

Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила во время пресс-конференции, сообщает Громадское.

Со стороны России нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского судна, потому что они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконном вылове рыбы,

– сказала Москалькова.

По ее словам, украинские рыбаки уже дали показания и "выполнили свою функцию в качестве свидетелей".

Москалькова также отметила, что обратилась с просьбой получить разрешение на пересечение границы моряками крымского судна "Норд" к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Напомним, 4 мая в акватории Черного моря к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев доставлен на оккупированный полуостров. В Государственной пограничной службе Украины обвинили капитана украинского рыболовецкого судна в том, что корабль задержала ФСБ России. Там пояснили, что оно не имело разрешения заплывать так далеко.