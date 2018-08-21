Росія готова відпустити затриманих у Криму українських рибалок

Українські рибалки із судна судна "ЯМК-0041" є свідками у справі про незаконний вилов риби, тому РФ готова повернути їх до України.

Про це уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила під час прес-конференції, повідомляє Громадське.

З боку Росії немає перешкод для перетину кордону українськими громадянами з українського судна, бо вони проходили свідками у кримінальній справі щодо незаконного вилову риби,

— сказала Москалькова.

За її словами, українські рибалки вже дали свідчення і "виконали свою функцію як свідки".

Москалькова також наголосила, що звернулася з проханням отримати дозвіл на перетин кордону моряками кримського судна "Норд" до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Нагадаємо, 4 травня, в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) нібито за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставлений на окупований півострів. У Державній прикордонній службі України звинуватили капітана українського риболовецького судна, в тому, що корабель затримала ФСБ Росії. Там пояснили, що він не мав дозволу запливати так далеко.

