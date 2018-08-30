Как украинские защитники тренируются защищать черноморское побережье: яркие фото
Продолжаются совместные командно-штабные учения Командования Военно-Морских Сил ВСУ с силами обороны и безопасности "Шторм 18", который включает в себя управление войсками в ходе ведения обороны черноморского побережья.
Об этом информирует пресс-центр ВМС ВСУ.
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Корабельные и катерные тактические группы Военно-Морских Сил Украины выполнили боевую стрельбу по морским, воздушным и береговым целям, провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования. Украинские морские пехотинцы осуществили высадку морского тактического десанта, провели противдесантные действия в определенных районах,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что задействована в обучении от украинских ВМС и других видов ВС Украины авиация кроме поддержки подразделений осуществляла воздушную разведку, полеты на поиск и уничтожение объектов, отражала удары средств воздушного нападения противника.
Подразделения других военных формирований во время тренировки обеспечили усиление участков государственной границы, охрану автомобильных мостов и выполнили другие задания.
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