Оккупанты на Донбассе не придерживаются условий "школьного" перемирия, – штаб ООС
За прошедшие сутки, 29 августа, российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Об этом информируют в пресс-центре Операции объединенных сил.
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Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций украинских защитников в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Южное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Водяное. На Горловском направлении в районе населенного пункта Новгородское противник применил миномет,
– говорится в утренней сводке.
Отмечается, что от начала суток противник один раз обстрелял украинские позиции в районе Луганского из станкового противотанкового гранатомета.
"В целом интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил заметно снизилась, хотя полностью условий “школьного” перемирия враг не придерживается", – добавляют в штабе ООС.
К счастью, за минувшие сутки обошлось без потерь среди военнослужащих ООС.
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