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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему миротворцам еще рано заходить на Донбасс: объяснение главы МИД Франции

172 Читати новину українською
Миротворцы пока не должны заходить на Донбасс
Миротворцы пока не должны заходить на Донбасс / Фото из открытых источников

Время для направления на территорию Донбасса, где продолжается российско-украинская война, миротворческой миссии ООН пока не пришло, ведь для начала в регионе должны быть прекращены боевые действия.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает "Интерфакс".

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По его словам, для начала миссии на Востоке Украины сначала необходимо заручиться политической волей на местах.

Будем откровенны: без политической воли на местах рассмотрение возможного отправления миссии ООН будет преждевременным, даже контрпродуктивным. Нельзя проводить операции по поддержанию мира, если мир еще не наступил,
– сказал министр.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что единственным возможным путем урегулирования ситуации на Донбассе является реализация минских договоренностей.

По оценке главы французской дипломатии конфликт на востоке Украины остается линией преткновения между Европейским союзом и Россией, о чем свидетельствует продление антироссийских санкций.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Санкции Новости Франции Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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