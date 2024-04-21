Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан. Також він проаналізував можливості обох сторін на лівому березі Дніпра.

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Ситуація на Донеччині

З’явилося підтвердження від української сторони, що в Бахмуті сили української оборони вдарили з Himars по командному пункту росіян 331 повітряно-парашутного полку 98 дивізії.

Окупанти в своїх пабліках повідомили, що в результаті загинуло 8 російських офіцерів, зокрема начальник розвідки полку, начальник артилерії, начальник зв’язку та старший помічник начальника штаба полка.

Бахмут під контролем нашої артилерії з Часового Яру, тому росіяни і намагаються тиснути туди,

– зауважив Світан.

Він переконаний, якщо Україна отримає вчасно достатню кількість воєнної допомоги, Часів Яр залишиться під контролем ЗСУ. Із цього напрямку також залишаться прямі можливості вбивати росіян з Бахмута.

Посилення авіації

Литва оголосила, що вперше передала літак Україні. Мовиться про літак типу L-39ZA Albatros.

Це чудовий літак, напевно, найкращий серед яких я знаю в сенсі рівноваги. Також на типі ZA встановлений український двигун, який чудово себе показав,

– додав полковник в запасі.

Ця модифікація літака має не дві, а чотири точки підвісу, може працювати з керованими реактивними снарядами в режимі легкого штурмовика.

Можливості літака загалом схожі на можливості бразильського літака Embraer. Україна має і свій парк літаків L-29, які можна модернізувати до типу ZA. До того ж майже всі пілоти України вчилися літати на цих суднах.

Якщо на кожному з них встановити гармату, вони зможуть ефективно боротися із дронами “Шахед” і розвідувальниками, що обійдеться набагато дешевше, ніж робота Міг-29 та Су-27. Такі гармати є в України, розповів Світан, і модернізація літака можлива.

Також L-39 керують два пілоти, критерії до вибору пілотів є вужчими, ніж до різних типів винищувачів, що розширює можливості української авіації. Загалом після модернізації цей тип літаків може працювати і по крилатих ракетах, на кшталт “Калібрів”, Х-101, Х-555.

Бої на лівому березі

Біля Кринок ситуація залишається надзвичайно складною. Росіяни рівняють невеликий населений пункт буквально із землею. За минулу добу скинули на Кринки 8 авіабомб.

Водночас британська розвідка зауважує, що 90% всієї російської техніки, яку залучали на лівому березі, було ліквідовано. І російське командування наразі не дозволяє окупантам використовувати будь-яку техніку.

ЗСУ активно працюють по ворогові артилерією та дронами. А те, що у ворога є досі можливість скидати таку велику кількість авіабомб свідчить, що Україні критично не вистачає зенітно-ракетних комплексів. Одна система Patriot могла б прикрити лівий берег на Херсонщині, переконаний полковник в запасі, і відігнати літаки на відстань 100 – 150 кілометрів.