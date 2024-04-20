Українські військові 16 квітня вдарили по командному пункту 331-го парашутно-десантного Костромського полку 98-ї повітряно-десантної дивізії російської армії у місті Бахмут.Вдалося ліквідувати 8 офіцерів Росії, передає 24 Канал.

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Працював HIMARS

Командний пункт був розташований у адмінбудівлі в центрі міста. Його атакували дві ракети із РСЗВ HIMARS.

Внаслідок атаки загинуло 8 офіцерів полку, серед них:

Начальник розвідки полку – Сатарін;

Начальник артилерії полку – Прокоп'єв;

Начальник зв'язку полку – Котов;

Старший помічник начальника штабу полку – Пантелєєв.

Кількість поранених невідома. Варто зазначити, що командний пункт був новим. Росіяни перебували там всього тиждень до удару.

Втрати окупантів на 20 квітня 2024 року

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