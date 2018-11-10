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      "Выборы" на Донбассе: на кого делает главную ставку Путин

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      На оккупированном Донбассе террористы массово раздают паспорта фейковых республик всем желающим, чтобы обеспечить явку на так называемых выборах. Хотя и выборами это назвать сложно, ведь результаты уже давно нарисовали в Кремле. В Службе безопасности Украины даже узнали, кто и с какими результатами победит.

      В СБУ отметили, что среди так называемых "избирателей" будет немало российский военных. Пророссийские боевики, кстати, проголосовали за неделю до выборов. Потому что якобы на участок в воскресенье 11 ноября не каждый сможет прийти. В конце концов, не важно, сколько людей проголосует, ведь результаты псевдовыборы уже известны.

      Читайте также: Известно, сколько денег потратила Россия на "выборы" на оккупированных территориях

      "Так называемые "главы" оккупированных территорий уже назначены в Москве. Это Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Осталось немного – фактически придать видимость легитимности проведении этого действа на Донбассе, независимо от того, пойдете на эти выборы, не пойдете – руководителей вам уже назначили", – сказал глава СБУ Василий Грицак.

      пушилін пасічник
      Денис Пушилин и Леонид Пасечник

      По данным СБУ, Пушилину нарисовали 55%, а Пасечнику – 63%. Удивительно, почему не 86%, как у Путина. Явка же будет составлять до 70%. Избирательная кампания началась у оккупантов уже достаточно давно. У луганских боевиков все спокойно – там безальтернативный Пасечник.

      Пасечник – бывший сотрудник Службы безопасности Украины, работал в отделе по борьбе с коррупцией.

      Получил награду за поимку крупной партии контрабанды. Разговаривая с его бывшими коллегами, они реально удивлены тем, во-первых, что он предал, а во-вторых, что он выплыл в таком свете,
      – объяснил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

      А вот у донецкой группировки террористов все гораздо драматичнее. После смерти Захарченко на донецком троне несколько дней посидел бывший менеджер футбольного клуба "Шахтер" Трапезников, который был приближен именно к погибшему продавцу курятины. Но в Москве решили иначе. Дмитрий Трапезников бежал в Россию, а на его место сел печально активист финансовой пирамиды МММ Денис Пушилин.

      Трапєзніков
      Дмитрий Трапезников

      Конкуренцию Пушилину хотел составить бывший так называемый народный губернатор, Дед Мороз, писатель и философ Павел Губарев.

      Но автору книги "Факел Новороссии" намекнули, похитив его жену, что он нежелательный кандидат. Губарев, немного подумав, от участия в выборах отказался и жену ему вернули.

      губарєв
      Павел Губарев

      Однако в Москве поставили именно на Пушилина. Там рассчитывают, что Пасечник и Пушилин – люди, которые не брали в руки оружия, а значит с ними можно вести переговоры. Также в Кремле очень надеются, что на президентских выборах в Украине победит именно тот кандидат, который согласится на эти прямые переговоры с террористами.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Российская пропаганда Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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