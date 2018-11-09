Известно, сколько денег потратила Россия на "выборы" на оккупированных территориях

Стало известно, что на псевдовыборы на оккупированный территориях Российская федерация потратила из бюджета 100 миллионов рублей.

Это данные Службы безопасности Украины, сообщает ТСН.

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Страны Евросоюза считают, что такие выборы на оккупированных территориях Украины являются незаконными, однако Россия же их финансирует. По словам СБУ, россияне уже даже назначили победителей гонки.

Служба безопасности Украины призывает украинцев не участвовать в псевдовыборах и напоминает об уголовной ответственности за подобные действия.

Напомним, псевдовыборы запланированы на 11 ноября. Однако 7 ноября появилась информация, что пророссийские боевики из группировки "ДНР" уже начали голосовать.

30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборы на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям.