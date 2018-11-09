Відомо, скільки грошей витратила Росія на "вибори" на окупованих територіях
Стало відомо, що на псевдовибори на окупований територіях Російська федерація витратила з бюджету 100 мільйонів рублів.
Це дані Служби безпеки України, йдеться в ТСН.
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Країни Євросоюзу вважають, що такі вибори на окупованих територіях України є незаконними, проте Росія ж їх фінансує. За словами СБУ, росіяни вже навіть призначили переможців перегонів.
Служба безпеки України закликає українців не брати участі у псевдовиборах і нагадує про кримінальну відповідальність за подібні дії.
Нагадаємо, псевдовибори заплановано на 11 листопада. Однак 7 листопада зявилася інформація, що проросійські бойовики з угруповання "ДНР" вже почали голосувати.
30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам.