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      Відомо, скільки грошей витратила Росія на "вибори" на окупованих територіях

      64 Читать новость на русском
      Відомо, скільки грошей витратила Росія на "вибори" на окупованих територіях
      Відомо, скільки грошей витратила Росія на "вибори" на окупованих територіях / ua.depositphotos.com

      Стало відомо, що на псевдовибори на окупований територіях Російська федерація витратила з бюджету 100 мільйонів рублів.

      Це дані Служби безпеки України, йдеться в ТСН.

      Читайте також: Які результати псевдовиборів на Донбасі "намалювала" Росія: оперативні дані СБУ

      Країни Євросоюзу вважають, що такі вибори на окупованих територіях України є незаконними, проте Росія ж їх фінансує. За словами СБУ, росіяни вже навіть призначили переможців перегонів. 

      Служба безпеки України закликає українців не брати участі у псевдовиборах і нагадує про кримінальну відповідальність за подібні дії.

      Нагадаємо, псевдовибори заплановано на 11 листопада. Однак 7 листопада зявилася інформація, що проросійські бойовики з угруповання "ДНР" вже почали голосувати.
      30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. 

      хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини Донецька Новини Росії Гроші Новини Луганська Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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