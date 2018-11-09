Завдяки "виборам" на окупованому Донбасі Росія хоче повторити сценарій Придністров'я, – Тука

Росія організувала псевдовибори на окупованих територіях Донбасу, щоб легітимізцівати ватажків тамтешніх бойовиків. Таким чином Росія намагається підштовхнути Україну до прямих переговорів з окупантами, як це була на окупованій території Молдови – у Придністров'ї.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука, повідомляє "Громадське".

"Це чергова загроза, зрежисована Кремлем. Вона полягає у наступному: зверніть увагу, як в останні півроку активізувались прокремлівські сили, які сьогодні, до речі, продемонстрували своє об’єднання. Перший крок зробили Бойко з Рабіновичем (угода про об’єднання партії). І впроваджують у суспільство тезу про необхідність так званих прямих переговорів", – сказав Тука.

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Це той самий сценарій, який свого часу був успішно реалізований Москвою в Молдові, коли примусили фактично почати прямі переговори з Тирасполем. Результат ми всі бачили,

– наголосив заступник міністра.

Він додав, що завдяки псевдовиборам на Донбасі російська влада намагається легітимізувати ватажків бойовиків.

"Не тільки в Україні, а й в ЄС жодна людина ніколи б не сіла за стіл переговорів з такими особистостями, як Захарченко, як Полтницткий. Потрібно було їх замінювати", – пояснив Тука.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.