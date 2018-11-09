00:21
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:37, 9 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, 9 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Завдяки "виборам" на окупованому Донбасі Росія хоче повторити сценарій Придністров'я, – Тука

      63 Читать новость на русском
      Тука назвав мету Росії щодо проведення "виборів" бойовиків на Донбасі
      Тука назвав мету Росії щодо проведення "виборів" бойовиків на Донбасі / 24 канал

      Росія організувала псевдовибори на окупованих територіях Донбасу, щоб легітимізцівати ватажків тамтешніх бойовиків. Таким чином Росія намагається підштовхнути Україну до прямих переговорів з окупантами, як це була на окупованій території Молдови – у Придністров'ї.

      Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука, повідомляє "Громадське".

      "Це чергова загроза, зрежисована Кремлем. Вона полягає у наступному: зверніть увагу, як в останні півроку активізувались прокремлівські сили, які сьогодні, до речі, продемонстрували своє об’єднання. Перший крок зробили Бойко з Рабіновичем (угода про об’єднання партії). І впроваджують у суспільство тезу про необхідність так званих прямих переговорів", – сказав Тука.

      Читайте також: "Вибори" бойовиків на окупованому Донбасі: Тука попередив "виборців" про кримінал

      Це той самий сценарій, який свого часу був успішно реалізований Москвою в Молдові, коли примусили фактично почати прямі переговори з Тирасполем. Результат ми всі бачили,
      – наголосив заступник міністра.

      Він додав, що завдяки псевдовиборам на Донбасі російська влада намагається легітимізувати ватажків бойовиків.

      "Не тільки в Україні, а й в ЄС жодна людина ніколи б не сіла за стіл переговорів з такими особистостями, як Захарченко, як Полтницткий. Потрібно було їх замінювати", – пояснив Тука.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики Новини України Георгій Тука Війна на Донбасі Придністров'я Молдова
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      9 листопада , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 6 жовтня: у всій Україні буде сонячно та по-осінньому тепло
       6 жовтня , 09:31
      Яких новобранців-контрактників набирають у підрозділ швидкого реагування Нацгвардії
       11 березня 2016 , 07:05
      "Така діра в нозі була! Лікар спокійно запихав туди дві руки". Екс-гравець Карпат, який воював із Росією на Донбасі
       23 серпня , 16:00
      "Всього лиш за 200 кілометрів від громадянської війни": гострий репортаж німецького ЗМІ перед матчем Зоря – РБ Лейпциг
       23 серпня , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук