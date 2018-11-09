Чого очікувати на Донбасі у день псевдовиборів бойовиків: заява СБУ

11 листопада, коли будуть проходити нелегітимні вибори нового глави проросійських бойовиків, військового загострення на Донбасі не буде, але можливі провокації з метою дискредитації українських військових.

Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

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Щодо активізації військового компоненту або збройного протистояння на Донбасі, я думаю, що найближчим часом, в крайньому разі на час проведення так званих фейкових виборів, не буде. За винятком, можливих провокацій з боку російсько-терористичних військ, які, можливо, захочуть показати це як атаки українських військових,

– заявив Грицак.

Чиновник також додав, що керівництво Генштабу ЗСУ і Нацгвардії буде дотримуватися Мінських домовленостей, і ніяких атакувальних дій українські війська вчиняти не будуть.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.



Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.