16:35
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Чего ожидать на Донбассе в день псевдовыборов боевиков: заявление СБУ

      62 Читати новину українською
      СБУ предупреждает о возможных провокациях во время псевдовыборов на Донбассе
      СБУ предупреждает о возможных провокациях во время псевдовыборов на Донбассе / Фото из открытых источников

      11 ноября, когда будут проходить нелегитимные выборы нового главы пророссийских боевиков, военного обострения на Донбассе не будет, но возможны провокации с целью дискредитации украинских военных.

      Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

      Читайте также: Какие результаты псевдовыборов на Донбассе "нарисовала" Россия: оперативные данные СБУ

      Относительно активизации военного компонента или вооруженного противостояния на Донбассе, я думаю, что в ближайшее время, в крайнем случае на время проведение так называемых фейковых выборов, не будет. За исключением, возможных провокаций со стороны российско-террористических войск, которые, возможно, захотят показать это как атаки украинских военных,
      – заявил Грицак.

      Чиновник также добавил, что руководство Генштаба ВСУ и Нацгвардии будет придерживаться Минских договоренностей, и никаких атакующих действий от украинских войск поступать не будут.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборах на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

      Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости Луганска Новости Донецка Василий Грицак СБУ Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Дикое Поле": первый украинский вестерн по культовому роману Жадана
      сегодня , 16:35 "Дикое Поле": первый украинский вестерн по культовому роману Жадана
      Катерина Петренко
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Почему мы не можем требовать европейские зарплаты в Украине
      сегодня , 16:00 Почему мы не можем требовать европейские зарплаты в Украине
      Сергій Фурса
      Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      сегодня , 15:00 Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      Олексій Чибісов
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Музыкальное поздравление с 8 марта из зоны АТО
       8 марта 2015 , 13:34
      Украинские таможенники отобрали Tesla за слишком низкую стоимость
       20 августа , 17:50
      Новые правила парковки усложнят жизнь "евробляхерам"
       1 октября , 10:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук