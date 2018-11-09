Чего ожидать на Донбассе в день псевдовыборов боевиков: заявление СБУ

11 ноября, когда будут проходить нелегитимные выборы нового главы пророссийских боевиков, военного обострения на Донбассе не будет, но возможны провокации с целью дискредитации украинских военных.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

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Относительно активизации военного компонента или вооруженного противостояния на Донбассе, я думаю, что в ближайшее время, в крайнем случае на время проведение так называемых фейковых выборов, не будет. За исключением, возможных провокаций со стороны российско-террористических войск, которые, возможно, захотят показать это как атаки украинских военных,

– заявил Грицак.

Чиновник также добавил, что руководство Генштаба ВСУ и Нацгвардии будет придерживаться Минских договоренностей, и никаких атакующих действий от украинских войск поступать не будут.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.



30 октября на заседании Совета безопасности ООН осудили проведение псевдовыборах на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.



Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.