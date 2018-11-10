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      "Вибори" на Донбасі: на кого робить головну ставку Путін

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      На окупованому Донбасі терористи масово роздають паспорти фейкових республік усім охочим, щоб забезпечити явку на так званих виборах. Хоча і виборами це назвати складно, адже результати вже давно намалювали у Кремлі. У Службі безпеки України навіть дізналися, хто і з якими результатами переможе.

      В СБУ зазначили, що серед так званих "виборців" буде чимало російський військових. Проросійські бойовики, до речі, проголосували за тиждень до виборів. Бо нібито на дільницю у неділю 11 листопада не кожен зможе прийти. Зрештою, не важливо, скільки людей проголосує, а результати псевдовиборів вже відомі.

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      "Так звані "голови" окупованих територій уже призначені у Москві. Це Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Залишилось небагато – фактично дати видимість легітимності проведенні цього дійства на Донбасі, незалежно підете ви на ці вибори, чи не підете – керівників вам уже призначили", – сказав голова СБУ Василь Грицак.

      пушилін пасічник
      Денис Пушилін і Леонід Пасічник

      За даними СБУ, Пушиліну намалювали 55%, а пасічнику – 63%. Дивно, чому не 86%, як у Путіна. Явка ж буде складати аж 70%. Виборча кампанія почалась в окупантів вже досить давно. В луганських бойовиків все спокійно – там безальтернативний Пасічник.

      Пасічник – колишній співробітник Служби безпеки України, працював у відділі боротьби з корупцією.

      Отримав нагороду за затримання великої партії контрабанди. Розмовляючи з його колишніми колегами, вони реально здивовані тим, по-перше, що він зрадив, а по-друге, що він виплив в такому світлі,
      – пояснив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

      А от в донецького угруповання терористів все набагато драматичніше. Після смерті Захарченка на донецькому троні декілька днів посидів колишній менеджер футбольного клубу "Шахтар" Трапєзніков, що був наближений саме до загиблого продавця курятини. Але в Москві вирішили інакше. Дмитро Трапєзніков втік до Росії, а на його місце сів сумновідомий активіст фінансової піраміди МММ Денис Пушилін.

      Трапєзніков
      Дмитро Трапєзніков

      Конкуренцію Пушилін хотів скласти колишній так званий народний губернатор, дід мороз, письменник та філософ Павло Губарєв.

      Але автору книги "Факел Новороссии" натякнули, викравши його дружину, що він небажаний кандидат. Губарєв, трохи подумавши, від участі у виборах відмовився і дружину йому повернули.

      губарєв
      Павло Губарєв

      Однак в Москві поставили саме на Пушиліна. Там розраховують, що Пасічник та Пушилін – люди, які не брали до рук зброї, а отже з ними можна вести перемовини. Також у Кремлі дуже сподіваються, що на президентських виборах в Україні переможе саме той кандидат, який погодиться на ці прямі перемовини з терористами.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Новини Луганська Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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