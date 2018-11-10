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      В оккупированном Донецке студентов угрозами заставляют идти на псевдовыборы

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      В оккупированном Донецке студентов запугивают, чтобы они шли на псевдовыборы
      В оккупированном Донецке студентов запугивают, чтобы они шли на псевдовыборы / Фото из открытых источников

      В оккупированном Донецке представители оккупационной администрации заставляют студентов принять участие в псевдовыборах. Пророссийские боевики говорят, что в противном случае "будут проблемы".

      Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники на оккупированном Донбассе.

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      Так, один из студентов Донецкого политехнического института рассказал, что в профкоме факультета им заявили о необходимости посетить "выборы". В противном случае, по словам студента, «выговор» получат и факультет и деканат.

      "Будут проблемы у всех", – подчеркнул представитель профкома.

      Кроме того, представитель омбудсмена на оккупированном Донбассе Павел Лисянский в комментарии изданию подтвердил, что местных жителей заставляют принимать участие в незаконном голосовании.

      Не признаю эти выборы, выбора как такого там нет. То, что там сейчас происходит — людей принудительно сгоняют для того, чтобы они приняли участие в создании и развитии незаконного вооруженного формирования,
      – сказал он.

      Лисянский отметил, что у боевиков установленный план явки на «выборах», а их результаты уже заранее известны. По его словам, оккупанты должны зафиксировать массовую явку.

      "В школы и университеты, в "государственные" предприятия, к частным предпринимателям приходили так называемые спецслужбы с требованием обеспечить явку на этих так называемых "выборах". Сказали: если этого не будет, к ним применят меры, в частности угрожали уголовными делами", – сообщил представитель омбудсмена.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 Канал
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