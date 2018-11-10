В оккупированном Донецке студентов угрозами заставляют идти на псевдовыборы

В оккупированном Донецке представители оккупационной администрации заставляют студентов принять участие в псевдовыборах. Пророссийские боевики говорят, что в противном случае "будут проблемы".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники на оккупированном Донбассе.

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Так, один из студентов Донецкого политехнического института рассказал, что в профкоме факультета им заявили о необходимости посетить "выборы". В противном случае, по словам студента, «выговор» получат и факультет и деканат.

"Будут проблемы у всех", – подчеркнул представитель профкома.

Кроме того, представитель омбудсмена на оккупированном Донбассе Павел Лисянский в комментарии изданию подтвердил, что местных жителей заставляют принимать участие в незаконном голосовании.

Не признаю эти выборы, выбора как такого там нет. То, что там сейчас происходит — людей принудительно сгоняют для того, чтобы они приняли участие в создании и развитии незаконного вооруженного формирования,

– сказал он.

Лисянский отметил, что у боевиков установленный план явки на «выборах», а их результаты уже заранее известны. По его словам, оккупанты должны зафиксировать массовую явку.

"В школы и университеты, в "государственные" предприятия, к частным предпринимателям приходили так называемые спецслужбы с требованием обеспечить явку на этих так называемых "выборах". Сказали: если этого не будет, к ним применят меры, в частности угрожали уголовными делами", – сообщил представитель омбудсмена.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.



30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.