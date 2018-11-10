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      В окупованому Донецьку студентів погрозами змушують іти на псевдовибори

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      В окупованому Донецьку студентів залякують, щоб вони йшли на псевдовибори
      В окупованому Донецьку студентів залякують, щоб вони йшли на псевдовибори / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Донецьку представники окупаційної адміністрації змушують студентів взяти участь у псевдовиборах. Проросійські бойовики кажуть, що в іншому випадку "будуть проблеми".

      Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на джерела на окупованому Донбасі.

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      Так, один зі студентів Донецького політехнічного інститут розповів, що у профкомі факультету їм заявили про необхідність відвідати "вибори". В іншому випадку, за словами студента, «догану» отримають і факультет, і деканат.

      "Будуть проблеми у всіх", – наголосив представник профкому.

      Окрім того, представник омбудсмена на окупованому Донбасі Павло Лисянський у коментарі виданню підтвердив, що місцевих жителів змушують брати участь у незаконному голосуванні.

      Не визнаю ці вибори, вибору як такого там немає. Те, що там зараз відбувається — людей примусово зганяють для того, аби вони взяли участь у створенні та розвитку незаконного збройного формування,
      – сказав він.

      Лисянський наголосив, що у бойовиків встановлений план явки на «виборах», а їхні результати вже заздалегідь відомі. За його словами, окупанти мають зафіксувати масову явку.

      "До шкіл та університетів, до «державних» підприємств, до приватних підприємців приходили так звані спецслужби з вимогою забезпечити явку на цих так званих "виборах". Сказали: якщо цього не буде, до них застосують заходи, зокрема погрожували кримінальними справами", – повідомив представник омбудмена.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Донецька Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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