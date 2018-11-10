В окупованому Донецьку студентів погрозами змушують іти на псевдовибори

В окупованому Донецьку представники окупаційної адміністрації змушують студентів взяти участь у псевдовиборах. Проросійські бойовики кажуть, що в іншому випадку "будуть проблеми".

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на джерела на окупованому Донбасі.

Читайте також: Псевдовибори на окупованому Донбасі: Клімкін розповів про наслідки для Росії

Так, один зі студентів Донецького політехнічного інститут розповів, що у профкомі факультету їм заявили про необхідність відвідати "вибори". В іншому випадку, за словами студента, «догану» отримають і факультет, і деканат.

"Будуть проблеми у всіх", – наголосив представник профкому.

Окрім того, представник омбудсмена на окупованому Донбасі Павло Лисянський у коментарі виданню підтвердив, що місцевих жителів змушують брати участь у незаконному голосуванні.

Не визнаю ці вибори, вибору як такого там немає. Те, що там зараз відбувається — людей примусово зганяють для того, аби вони взяли участь у створенні та розвитку незаконного збройного формування,

– сказав він.

Лисянський наголосив, що у бойовиків встановлений план явки на «виборах», а їхні результати вже заздалегідь відомі. За його словами, окупанти мають зафіксувати масову явку.

"До шкіл та університетів, до «державних» підприємств, до приватних підприємців приходили так звані спецслужби з вимогою забезпечити явку на цих так званих "виборах". Сказали: якщо цього не буде, до них застосують заходи, зокрема погрожували кримінальними справами", – повідомив представник омбудмена.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.