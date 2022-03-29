От Екатерины II через белогвардейцев до русских нацистов

Впервые георгиевская лента была официально введена Екатериной II 26 ноября (7 декабря по новому стилю) 1769 как дополнение к ордену Святого Георгия. Царица стремилась таким образом поощрять в военных "верность, храбрость и благоразумие во благо Российской империи", проявленные в войне против Османской империи.

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Со временем сформировался целый комплекс наград, связанных со Святым Георгием: орден, медаль, крест, флаг, сопровождаемые георгиевской лентой.

Согласно уставу 1913 года, она состояла из трех черных и двух оранжевых полос. Традиционное толкование этих цветов было следующим: черный означает дым, а оранжевый – пламя.

Во время Гражданской войны 1917 – 1921 годов георгиевскую ленту продолжали использовать в рядах белогвардейских армий как символ сопротивления большевизму и борьбе за "единую-неделимую" Россию. После поражения "белого движения" георгиевскую ленту активно эксплуатировали всевозможные российские эмигрантские организации, в том числе и нацистскую ориентацию, например, Российская фашистская партия.

Георгиевскую ленту и награду георгиевским крестом использовали и русские коллаборационные военные формирования, воевавшие на стороне гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Например – Российская освободительная армия генерала Власова, Русский корпус и Казачье сословие.

Недаром в Советском Союзе до 1943 г. георгиевская лента считалась враждебным символом, неразрывно связанным с монархией и империей.

Но именно в 1943 году все изменилось. В этот год начали активно внедрять так называемую "гвардейскую ленту", внешне воспроизводившую георгиевскую образцу 1913 года. Она была приложением к советскому "Ордену Славы". А с 1945 использовалась на советской медали "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".

"Русское победоносие"

Вновь свою популярность георгиевская лента в России набрала, когда в 2000 году был восстановлен орден Святого Георгия как военная награда.

А с 2005 года ко Дню Победы в России была начата акция "Георгиевская лента". При этом незаметно для многих в публичной риторике вместо термина "гвардейская лента" начал использоваться термин георгиевская лента, которой награждали именно коллаборантов во время Второй мировой войны.

Отношение в Украине

Независимая Украина не имеет никакого отношения к этому русскому национальному символу. Хотя именно ее активно использовали пророссийские силы во время своих акций. Ее использовали и террористы на Востоке Украины.