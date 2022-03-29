Від Катерини II через білогвардійців до російських нацистів

Вперше георгіївська стрічка була офіційно запроваджена Катериною II 26 листопада (7 грудня за новим стилем) 1769 року як додаток до ордена Святого Георгія. Цариця прагнула у такий спосіб заохочувати у військових "вірність, хоробрість та розсудливість на благо Російської імперії", проявлені у війні проти Османської імперії.

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З часом сформувався цілий комплекс нагород, пов’язаних зі Святим Георгієм: орден, медаль, хрест, прапор, які супроводжувала георгіївська стрічка.

Згідно зі статутом 1913 року, вона складалася з трьох чорних і двох помаранчевих смуг. Традиційне тлумачення цих кольорів було таке: чорний означає дим, а помаранчевий – полум’я.

Під час Громадянської війни 1917-1921 років георгіївську стрічку продовжували використовувати у лавах білогвардійських армій як символ опору більшовизму та боротьби за "єдіную-нєдєлімую" Росію. Після поразки "білого руху" георгіївську стрічку активно експлуатували різноманітні російські емігрантські організації, у тому числі й нацистської орієнтації, наприклад, Російська фашистська партія.

Георгіївську стрічку та нагороду георгіївським хрестом використовували й російські колабораційні військові формування, що воювали на боці гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни. Наприклад – Російська визвольна армія генерала Власова, Руський корпус і Козачий стан.

Недарма у Радянському Союзі до 1943 року георгіївська стрічка вважалася ворожим символом, нерозривно пов'язаним із монархією та імперією.

Та саме в 1943 році все змінилося. В цей рік почали активно впроваджувати так звану "гвардійську стрічку", яка зовнішньо відтворювала георгіївську зразка 1913 року. Вона була додатком до радянського "Ордена Слави". А з 1945 року використовувалась на радянській медалі "За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років".

"Російське побєдобєсіє"

Знову свою популярність георгіївська стрічка на теренах Росії набрала, коли у 2000 році було відновлено орден Святого Георгія як військова нагорода.

А з 2005 року до Дня Перемоги на Росії започатковано акцію "Георгіївська стрічка". При цьому непомітно для багатьох в публічній риториці замість терміну "гвардійська стрічка" почав використовуватися термін георгіївська стрічка, якою нагороджували саме колаборантів в часи Другої світової війни.

Ставлення в Україні

Незалежна Україна немає жодного відношення до цього російського національного символу. Хоча саме її активно використовували проросійські сили під час своїх акцій. Її використовували й терористи на Сході України.

Ще у 2017 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки.