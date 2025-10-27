Станом на січень 2025 року відомо, що на території тимчасово окупованої Донецької області є 26,6 тисячі осіб, які самовільно покинули військову частину. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що це верифіковані дані на основі аналізу баз даних, які стали доступні, але загальне число може бути й значно більшим.

Дивіться також ВПК страждає і тисне на Центробанк: Росія постала перед серйозною економічною дилемою

Чому важливо говорити про СЗЧ на Донеччині?

Петро Андрющенко зазначив, що окупована Донецька область є значно меншою від російських областей, а від січня 2025 року і дотепер випадки СЗЧ на Донеччині могли зрости до понад 30 тисяч. Однак ця цифра, попри все, є меншою в порівнянні із СЗЧ у Росії.

Це сотні тисяч росіян, які просто втікають. Такою системною точкою втечі є Міллерово. Там є аеропорти й величезна точка, яка розподіляє контрактників, зокрема і в Маріупольського-Бердянській агломерації. Звідти вони тікають просто "пачками",

– сказав він.

Керівник Центру вивчення окупації підкреслив, що дуже важливо говорити про СЗЧ, адже росіяни свідомо замовчують цю інформацію. Росія дуже боїться, що Україна почне розкручувати цю тему, оперуючи даними та цифрами.

Все тому, що російська пропаганда намагається нав'язати, що солдат Росії не може піти у СЗЧ, адже він начебто захищає батьківщину.

Тому ми маємо, як суспільство, більше говорити, особливо ті, хто спілкується із росіянами російською мовою, про кількість людей, які втекли із війська та питати де вони є,

– підкреслив Андрющенко.

Це дуже важливо, адже багато російських солдатів втекли зі зброєю або були колишніми в'язнями, яких відправили на війну. Зараз же вони переховуються на тимчасово окупованих територіях і у Росії, вчиняючи злочини.

Петро Андрющенко підкреслив, що це деградація російської армії й тих, хто там воює.

Що відомо про СЗЧ у російській армії?