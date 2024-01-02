Крім того, російське військово-політичне керівництво намагається приховати інформацію щодо злочинів різного характеру скоєних збройними силами Росії. Також це стосується і фактів, що свідчать про деморалізацію російського особового складу.
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Росіяни масово дезертують зі своєї армії
У Центрі національного спротиву, посилаючись на власні джерела, зазначили, що у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби. Так, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин країни-агресорки після початку мобілізації у вересні 2022 року.
Велика кількість вироків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування,
– зазначили у ЦНС.
Експерти також зазначили, що відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в Росії. Оскільки такі випадки є масовими й стосуються російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Сходу і Півдня України.
У Росії бізнес незадоволений діями військових
- У Центрі національного спротиву розповіли, що російський місцевий бізнес незадоволений діями своїх збройних сил. Зокрема, це сталося через те, що російські солдати наражають прикордоння на невиправдану небезпеку.
- Так, за даними ЦНС, Тьоткінському цукровому заводу, розташованого в Курській області, за рішенням арбітражного суду Москви відмовили у стягненні з міноборони Росії збитків. Міністерство завдало цих збитків підприємству за перші три місяці з початку вторгнення в Україну.
- Водночас російська окупаційна влада продовжує чинити злочини на тимчасово окупованих територіях нашої держави. У ЦНС зазначили, що Росія вже створила базу "нелояльних" українців в окупації, куди увійшли понад 100 тисяч громадян нашої держави.