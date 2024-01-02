Крім того, російське військово-політичне керівництво намагається приховати інформацію щодо злочинів різного характеру скоєних збройними силами Росії. Також це стосується і фактів, що свідчать про деморалізацію російського особового складу.

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Росіяни масово дезертують зі своєї армії

У Центрі національного спротиву, посилаючись на власні джерела, зазначили, що у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби. Так, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин країни-агресорки після початку мобілізації у вересні 2022 року.

Велика кількість вироків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування,

– зазначили у ЦНС.

Експерти також зазначили, що відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в Росії. Оскільки такі випадки є масовими й стосуються російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Сходу і Півдня України.

Зверніть увагу! У Центрі національного спротиву зауважили, що кожен може допомогти солдатам збройних сил Росії демобілізуватись. Для цього необхідно повідомити розташування військових баз ворога за посиланням.

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