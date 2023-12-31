Мовиться про найбільший виробник онлайн-кас "Евотор". Ця російська система не працює ще з 30 грудня.

Цікаво Дія, Мрія і технології: плани та пріоритети Мінцифри на 2024 рік

Росіяни не можуть розрахуватися без готівки

У Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою. Це пов'язано з тим, що виробник онлайн-кас "Евотор" не працює, внаслідок успішних дій наших ІТ-спеціалістів.



Українські айтішники зламали платіжні системи росіян / Фото з телеграм-каналу Мінцифри

Новорічний "праймтайм" в Росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами,

– наголосили у Мінцифри.

Представники міністерства зауважили, що подібні дії можуть завдати серйозних збитків економіці агресора. Адже одна подібна операція – це потужний мінус для російського бюджету.

У міністерстві також показали статистичні дані, на яких видно кількість запитів про те, що "Евотор" не працює у російських містах. Зокрема, відомо про 140 збоїв у Москві і 72 – у Санкт-Петербурзі.



У Москві й Санкт-Петербурзі не працює "Евотор" / Фото з телеграм-каналу Мінцифри

Крім того, Мінцифри показали, як російські громадяни почали бідкатися про те, що не можуть розрахуватися за свої новорічні покупки у магазинах, бо на онлайн-касі "скинулися усі товари". Тим часом у компанії запевняли росіян, що "не підуть святкувати Новий рік, доки все не запрацює на 100%".



Росіяни бідкаються про проблеми з "Евотором" / Фото з телеграм-каналу Мінцифри

А деякі росіяни взагалі залишаться на Новий рік без подарунків та їжі. Так, одна росіянка, яка працює в магазині, жалілася, що через проблеми у системі їй уже другий день не приходить виторг.



Росіянам не приходить виторг через проблеми в "Евоторі" / Фото з телеграм-каналу Мінцифри

Зверніть увагу! У Мінцифри закликали українських громадян приєднуватися до ІТ-армії. Це можна зробити за посиланням на сайт спільноти.