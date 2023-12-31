Мовиться про найбільший виробник онлайн-кас "Евотор". Ця російська система не працює ще з 30 грудня.
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Росіяни не можуть розрахуватися без готівки
У Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою. Це пов'язано з тим, що виробник онлайн-кас "Евотор" не працює, внаслідок успішних дій наших ІТ-спеціалістів.
Українські айтішники зламали платіжні системи росіян / Фото з телеграм-каналу Мінцифри
Новорічний "праймтайм" в Росії став справжнім колапсом. Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами,
– наголосили у Мінцифри.
Представники міністерства зауважили, що подібні дії можуть завдати серйозних збитків економіці агресора. Адже одна подібна операція – це потужний мінус для російського бюджету.
У міністерстві також показали статистичні дані, на яких видно кількість запитів про те, що "Евотор" не працює у російських містах. Зокрема, відомо про 140 збоїв у Москві і 72 – у Санкт-Петербурзі.
У Москві й Санкт-Петербурзі не працює "Евотор" / Фото з телеграм-каналу Мінцифри
Крім того, Мінцифри показали, як російські громадяни почали бідкатися про те, що не можуть розрахуватися за свої новорічні покупки у магазинах, бо на онлайн-касі "скинулися усі товари". Тим часом у компанії запевняли росіян, що "не підуть святкувати Новий рік, доки все не запрацює на 100%".
Росіяни бідкаються про проблеми з "Евотором" / Фото з телеграм-каналу Мінцифри
А деякі росіяни взагалі залишаться на Новий рік без подарунків та їжі. Так, одна росіянка, яка працює в магазині, жалілася, що через проблеми у системі їй уже другий день не приходить виторг.
Росіянам не приходить виторг через проблеми в "Евоторі" / Фото з телеграм-каналу Мінцифри