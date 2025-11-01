Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Сколько отсрочек продолжились с 1 ноября?

Данные в реестрах обновились о тех лицах, которые оформляли отсрочку в приложении Резерв+. Министр обороны отметил, что таким образом оформляется 80% обращений. После вступления в силу нового порядка оформления и продления отсрочек автоматически обновились освобождения от мобилизации 720 тысяч человек. Для этого больше не нужны куча справок и личные визиты.

Однако возможность оформить отсрочку с бумажными документами остается. Граждане должны для этого обратиться не в ТЦК, а в ЦНАПы.

Только сегодня ЦНАПы приняли почти 4 тысячи заявлений. Если есть возможность - оформляйте отсрочку именно через Резерв+. Это быстрее и удобнее. Спасибо областным военным администрациям, органам местного самоуправления и командам ЦНАПов за поддержку и оперативную организацию процесса на местах,

– пишет Шмыгаль.

Государство хочет делать процесс оформления отсрочек прозрачным, как можно скорее устранить человеческий фактор и риски злоупотреблений. Передача работы с документами в ЦНАПы, по словам Дениса Шмыгаля, позволяет разгрузить работников ТЦК для обеспечения мобилизации.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, команде Минобороны понадобилось три месяца, чтобы внедрить новый порядок оформления отсрочек. Благодаря цифровизации процесса стало возможно автоматически продлевать отсрочки, перевести все в цифровой формат и предотвратить образование огромных очередей в ТЦК и СП.

