С этого времени ЦНАП будет выступать фронт-офисом для принятия документов об отсрочке, сообщает 24 Канал.

Кому для отсрочки надо обратиться в ЦНАП?

ЦНАП не принимает решение о предоставлении отсрочки, а работает через кабинет на портале Дія. Центр проверяет документы, сканирует их и направляет в ТЦК по месту учета военнообязанного.

В течение 7 дней комиссия ТЦК принимает решение о предоставлении отсрочки, которое можно посмотреть в электронном военно-учетном документе.

Некоторые отсрочки, в частности для пользователей Резерв+ из перечня категорий, будут продлены автоматически. Но если человек получает отсрочку впервые, обращаться можно только в ЦНАП.

Это касается следующих категорий:

Матери и отцы-одиночки с ребенком до 18 лет (если второй родитель исчез, отбывает срок в местах лишения свободы или есть решение о самостоятельном содержании ребенка)

Приемные родители, родители-воспитатели, у которых ребенок с инвалидностью до 18 лет, тяжело больной ребенок или усыновленный сирота,

Лица, которые ухаживают за членами семьи первой степени родства без других трудоспособных родственников,

Опекуны недееспособных лиц,

Мужья или жены лица с инвалидностью III группы; дети родителей с инвалидностью I или II группы,

Педагоги учреждений общего среднего образования, а также научные работники, которые не вовлечены в образовательный процесс.

Жены и мужья погибших или пропавших без вести во время отражения российской агрессии,

Члены семей, награжденных званием Герой Украины за мужество посмертно за Революцию Достоинства,

Освобожденные из плена военные, военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или службы.

Что еще изменится с ноября?