С этого времени ЦНАП будет выступать фронт-офисом для принятия документов об отсрочке, сообщает 24 Канал.
Кому для отсрочки надо обратиться в ЦНАП?
ЦНАП не принимает решение о предоставлении отсрочки, а работает через кабинет на портале Дія. Центр проверяет документы, сканирует их и направляет в ТЦК по месту учета военнообязанного.
В течение 7 дней комиссия ТЦК принимает решение о предоставлении отсрочки, которое можно посмотреть в электронном военно-учетном документе.
Некоторые отсрочки, в частности для пользователей Резерв+ из перечня категорий, будут продлены автоматически. Но если человек получает отсрочку впервые, обращаться можно только в ЦНАП.
Это касается следующих категорий:
- Матери и отцы-одиночки с ребенком до 18 лет (если второй родитель исчез, отбывает срок в местах лишения свободы или есть решение о самостоятельном содержании ребенка)
- Приемные родители, родители-воспитатели, у которых ребенок с инвалидностью до 18 лет, тяжело больной ребенок или усыновленный сирота,
- Лица, которые ухаживают за членами семьи первой степени родства без других трудоспособных родственников,
- Опекуны недееспособных лиц,
- Мужья или жены лица с инвалидностью III группы; дети родителей с инвалидностью I или II группы,
- Педагоги учреждений общего среднего образования, а также научные работники, которые не вовлечены в образовательный процесс.
- Жены и мужья погибших или пропавших без вести во время отражения российской агрессии,
- Члены семей, награжденных званием Герой Украины за мужество посмертно за Революцию Достоинства,
- Освобожденные из плена военные, военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или службы.
Что еще изменится с ноября?
С 1 ноября отсрочки с постоянными основаниями будут продлевать автоматически через Резерв+. Это касается лиц с инвалидностью, многодетных родителей, студентов дневной формы, ученых и других категорий.
Также оформление отсрочки станет возможным только через приложение или в ЦПАУ, не в ТЦК. Вместо бумажной справки будет действовать электронный документ с QR-кодом.