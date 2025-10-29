С этого времени ЦНАП будет выступать фронт-офисом для принятия документов об отсрочке, сообщает 24 Канал.

Кому для отсрочки надо обратиться в ЦНАП?

ЦНАП не принимает решение о предоставлении отсрочки, а работает через кабинет на портале Дія. Центр проверяет документы, сканирует их и направляет в ТЦК по месту учета военнообязанного.

В течение 7 дней комиссия ТЦК принимает решение о предоставлении отсрочки, которое можно посмотреть в электронном военно-учетном документе.

Некоторые отсрочки, в частности для пользователей Резерв+ из перечня категорий, будут продлены автоматически. Но если человек получает отсрочку впервые, обращаться можно только в ЦНАП.

Это касается следующих категорий:

  • Матери и отцы-одиночки с ребенком до 18 лет (если второй родитель исчез, отбывает срок в местах лишения свободы или есть решение о самостоятельном содержании ребенка)
  • Приемные родители, родители-воспитатели, у которых ребенок с инвалидностью до 18 лет, тяжело больной ребенок или усыновленный сирота,
  • Лица, которые ухаживают за членами семьи первой степени родства без других трудоспособных родственников,
  • Опекуны недееспособных лиц,
  • Мужья или жены лица с инвалидностью III группы; дети родителей с инвалидностью I или II группы,
  • Педагоги учреждений общего среднего образования, а также научные работники, которые не вовлечены в образовательный процесс.
  • Жены и мужья погибших или пропавших без вести во время отражения российской агрессии,
  • Члены семей, награжденных званием Герой Украины за мужество посмертно за Революцию Достоинства,
  • Освобожденные из плена военные, военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или службы.

Что еще изменится с ноября?

  • С 1 ноября отсрочки с постоянными основаниями будут продлевать автоматически через Резерв+. Это касается лиц с инвалидностью, многодетных родителей, студентов дневной формы, ученых и других категорий.

  • Также оформление отсрочки станет возможным только через приложение или в ЦПАУ, не в ТЦК. Вместо бумажной справки будет действовать электронный документ с QR-кодом.