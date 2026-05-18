Главное управление разведки обнародовало эксклюзивные кадры интенсивной боевой работы штурмовиков во время операции в городе.

Что известно о ситуации в Степногорске?

Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" продолжают активную зачистку Степногорска в Запорожской области.

Операция проходила в тесной координации со смежными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины. Спецназовцы провели серию наступательных действий, направленных на вытеснение российских оккупантов из населенного пункта и стабилизацию ситуации в Степногорске.

Во время штурма технику украинских военных пытался атаковать вражеский FPV-дрон типа, однако его удалось уничтожить еще до удара. В результате боев в сложных городских условиях украинские силы выбили российских военных из укрепленных позиций. Ключевые локации Степногорска перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

Командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк сообщил, что штурмовые действия проводились слаженно с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. По его словам, каждый дом в городе проверяли на наличие взрывных "сюрпризов" и остатков живой силы противника.

Кроме того, украинские военные не исключают, что оккупанты могут попытаться повторно зайти в город, однако подразделения готовы к новым атакам.

К слову. Украинские военные успешно отбивают атаки на Запорожском направлении, в частности возле Гуляйполя и Степногорска, перехватывая инициативу и восстанавливая контроль над позициями. Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что российские оккупанты пытаются заходить в Степногорск диверсионными группами, однако украинские подразделения перехватили тактическую инициативу на отдельных участках, провели успешные контратаки и восстановили контроль над частью позиций. Также Силы обороны сдерживают попытки врага продвинуться в направлении поселка.

Что нужно знать о населенном пункте Степногорск?

Степногорск в Васильевском районе Запорожской области сейчас остается одним из ключевых стратегических форпостов Сил обороны Украины на южном фронте. Поселок расположен всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения и фактически сдерживает продвижение российских оккупационных войск в направлении Запорожья.

Сейчас Степногорск имеет важное значение для обороны региона, ведь является последним украинским рубежом перед рекой Конская. В случае потери населенного пункта российские войска могли бы преодолеть естественный водный барьер, приблизить артиллерию и FPV-дроны к областному центру и усилить постоянные обстрелы Запорожья.

Украинские защитники превратили это направление в мощный оборонительный сектор, где попытки штурмов оккупантов оперативно уничтожаются. Российская армия регулярно атакует район Степногорска на Ореховском направлении, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию и ударные FPV-дроны.

До начала полномасштабного вторжения в Степногорске проживали почти 5 тысяч человек, однако из-за постоянных обстрелов и значительных разрушений большинство жителей было вынуждено эвакуироваться. В населенном пункте повреждены жилые дома, административные здания и больницы.

Какова ситуация на других направлениях в Запорожской области?

Враг наращивает интенсивность боевых действий в районе Гуляйполя, сосредотачивая там подготовленные подразделения для возможных наступательных операций. Российские войска применяют преимущественно устаревшую советскую тактику массированных пехотных атак, в частности привлекая 127-ю мотострелковую дивизию, которая известна своей высокой агрессивностью на поле боя.

Параллельно оккупанты пытаются усилить давление в направлении Малой Токмачки, однако боевые действия пока идут только на окраинах населенного пункта – штурмовые группы внутрь села не заходят. На Ореховском направлении противник также концентрирует усилия на попытках продвижения к городу Орехов, улучшает логистику и подтягивает резервы, однако несет существенные потери в результате действий Сил обороны Украины.