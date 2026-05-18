Головне управління розвідки оприлюднило ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків під час операції в місті.

Що відомо про ситуацію в Степногірську?

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" продовжують активну зачистку Степногірська в Запорізькій області.

Операція проходила в тісній координації із суміжними підрозділами Сил безпеки та оборони України. Спецпризначенці провели серію наступальних дій, спрямованих на витіснення російських окупантів із населеного пункту та стабілізацію ситуації у Степногірську.

Під час штурму техніку українських військових намагався атакувати ворожий FPV-дрон типу, однак його вдалося знищити ще до удару. У результаті боїв у складних міських умовах українські сили вибили російських військових із укріплених позицій. Головні об'єкти Степногірська перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України.

Командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк повідомив, що штурмові дії проводилися злагоджено із використанням аеророзвідки та точкового вогневого ураження. За його словами, кожен будинок у місті перевіряли на наявність вибухових "сюрпризів" та залишків живої сили противника.

Крім того, українські військові не відкидають, що окупанти можуть спробувати повторно зайти до міста, однак підрозділи готові до нових атак.

До речі. Українські військові успішно відбивають атаки на Запорізькому напрямку, зокрема біля Гуляйполя і Степногірська, перехоплюючи ініціативу і відновлюючи контроль над позиціями. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що російські окупанти намагаються заходити до Степногірська диверсійними групами, однак українські підрозділи перехопили тактичну ініціативу на окремих ділянках, провели успішні контратаки та відновили контроль над частиною позицій. Також Сили оборони стримують спроби ворога просунутися у напрямку селища.

Що потрібно знати про населений пункт Степногірськ?

Степногірськ у Василівському районі Запорізької області нині залишається одним із ключових стратегічних форпостів Сил оборони України на південному фронті. Селище розташоване лише за кілька кілометрів від лінії бойового зіткнення та фактично стримує просування російських окупаційних військ у напрямку Запоріжжя.

Наразі Степногірськ має важливе значення для оборони регіону, адже є останнім українським рубежем перед річкою Кінська. У разі втрати населеного пункту російські війська могли б подолати природний водний бар'єр, наблизити артилерію та FPV-дрони до обласного центру і посилити постійні обстріли Запоріжжя.

Українські захисники перетворили цей напрямок на потужний оборонний сектор, де спроби штурмів окупантів оперативно знищуються. Російська армія регулярно атакує район Степногірська на Оріхівському напрямку, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію та ударні FPV-дрони.

До початку повномасштабного вторгнення у Степногірську проживали майже 5 тисяч людей, однак через постійні обстріли та значні руйнування більшість мешканців була змушена евакуюватися. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі та лікарні.

Яка ситуація на інших напрямках у Запорізькій області?

Ворог нарощує інтенсивність бойових дій у районі Гуляйполя, зосереджуючи там підготовлені підрозділи для можливих наступальних операцій. Російські війська застосовують переважно застарілу радянську тактику масованих піхотних атак, зокрема залучаючи 127-му мотострілецьку дивізію, яка відома своєю високою агресивністю на полі бою.

Паралельно окупанти намагаються посилити тиск у напрямку Малої Токмачки, однак бойові дії наразі точаться лише на околицях населеного пункту – штурмові групи всередину села не заходять. На Оріхівському напрямку противник також концентрує зусилля на спробах просування до міста Оріхів, покращує логістику та підтягує резерви, однак зазнає суттєвих втрат унаслідок дій Сил оборони України.