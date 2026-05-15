Як розповів 24 Каналу речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, мовиться про селище, яке до повномасштабної війни налічували до 3,5 тисяч мешканців. Воно розташоване на автомобільній трасі, яка йде з окупованих Пологів до Оріхового.

Читайте також Перевага Росії тане на очах: медіа розкрили, завдяки чому Україна переламала хід бойових дій

Що насправді відбувається у Малій Токмачці?

До війни це було досить велике селище, де працювало кілька переробних підприємств. Також була пенітенціарна установа, жили люди. Сьогодні село майже знищене, поруч проходить лінія фронту.

Втім окупанти чомусь вважають, що вже захопили цей населений пункт. Там справді тривали бойові зіткнення, але на околицях. Всередину села штурмові групи ніколи не заходили.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ситуація біля села Мала Токмачка: дивіться на карті

"Коли противник рухався дорогою, то використовував навіть колони бронетехніки, мотоцикли, автомобільну техніку. Проте ми їх зупиняли й знищували. Сьогодні фронт проходить приблизно за 1,5 – 2 кілометри від Малої Токмачки", – наголосив речник Сил оборони Півдня України.

Інколи ворожі диверсійні групи підходять до околиць, але не в саме село. Захопити якийсь об'єкт чи закріпитися вони точно не можуть. Втім російському командуванню постійно доповідають про нібито окупацію цього населеного пункту.

Противник справді знищив усю забудову, яка була у селі, але українські військові досі стримують окупантів. А брехливі доповіді уже зіграли проти самих росіян.

Наприклад, росіяни заявили про нібито захоплення села Магдалинівка, навіть видали нові карти для артилеристів. Коли штурмовики намагалися просуватися, то попросили у командування артилерійської підтримки, але артилеристи відповіли їм, що бити не можуть, оскільки це вже їхні позиції.

"Штурмовикам довелося йти без підтримки. Звичайно, ми їх знищили, але російське командування, страждає на подібні "хвороби" – видавати бажане за дійсне. Тому й Мала Токмачка вже стала мемом", – підсумував Владислав Волошин.

Зверніть увагу! Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів про суттєві втрати росіян на Запоріжжі. Окупанти намагаються захопити Оріхів, але це їм не вдається, тому вони вирішили обійти місто. Також хочуть максимально ускладнити логістику для Сил оборони.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?

На цьому напрямку росіяни концентруються на захопленні міста Оріхів. Для цього накопичують сили та покращують логістику. Біля Гуляйполя ворог фактично зупинився, а Збройні Сили продовжують активно діяти у західній частині Запоріжжя.

Росія продовжує тероризувати область. Окупанти скинули керовані авіаційні бомби одразу по кількох підприємствах. Внаслідок обстрілу загинуло 12 людей. До лікарень потрапили ще 18 людей.

На Запорізькому напрямку росіяни маскуються під цивільних. Головна мета таких дій – диверсії. Варто наголосити, що це підпадає під категорії воєнних злочинів. Ці випадки зафіксували біля Оріхового, але загалом вони непоодинокі.