Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії.

Як росіяни діють на Запоріжжі?

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив, що росіяни не можуть взяти Оріхів "у лоба", тому намагаються його обійти. Хоча по деяких векторах тут нашим Силам оборони вдалося ворога зупинити.

За його словами, на Гуляйпільського відтинку теж у противника не виходить взяти населений пункт "у лоба" і рухатись далі по напрямку. Тому росіяни прагнуть максимально обрізати логістику нашому угрупованню військ на Запорізькому фронті, щоб ускладнити українським воїнам оборону.

Як зауважив речник Української добровольчої армії, росіяни намагаються обходити на південний захід від самого Гуляйполя.

Загалом на Південному фронті ворожі дії доволі інтенсивні. Хоч у Росії там колосальні втрати, але принаймні поки що їм вистачає живої сили.

Вони багато втрачають й одразу намагаються поновлювати штурмові дії цими смертниками. Наскільки вистачить їх, я думаю, за певний час ми побачимо, але намагаються підтримувати цей темп,

– сказав Братчук.

Тому, констатував він, Запорізький напрямок залишається пріоритетним для противника.

Яка ситуація на фронті?

В Інституті вивчення війни зауважили, що російські війська активізують наступ на Куп'янському напрямку напередодні 9 травня. Як зазначив речник української бригади, противник так намагається продемонструвати успіхи на полі бою, проте не здійснює великих групових або механізованих штурмів.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів, що росіяни посилили наступальні дії фактично по всьому фронту та здійснюють перегрупування військ.

Також Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують виконувати завдання на території Курської області. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що запорукою успіху є активна оборона та ініціатива на полі бою.