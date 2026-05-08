Про це Олександр Сирський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Цікаво Ми відчули, що почалося, – військовий розповів, як у полоні дізнався про Курську операцію

Що розповів Сирський про присутність Сил оборони у Курській області?

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко утримують рубежі та за сприятливих умов проводять власні активні дії.

Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії – наша присутність у Курській області зберігається,

– зауважив генерал.

Олександр Сирський також наголосив, що запорука успіху – саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Адже це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат.

"Щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військовослужбовців убитими та пораненими", – розповів головнокомандувач ЗСУ.

Де розташована Курська область Росії: дивіться на карті

Як Сили оборони працюють по ворогу у Курській області?

У Генштабі ЗСУ 15 квітня повідомили, що українські військові вгатили по скупченню російських загарбників біля Іванівського та Волфинського. Обидва населені пункти розташовані у Курській області Росії.

Місяцем раніше прикордонники бригади "Сталевого кордону" успішно відпрацювали на Курському та Північно-Слобожанському напрямках, завдавши точних ударів по ворожих позиціях. Українські військові ліквідували 5 окупантів та знищили комплекс "Муром" і техніку.

А 9 березня українські військові ліквідували чотирьох російських офіцерів у прикордонному районі Курської області, використовуючи дрон "Баба-Яга". Загиблі офіцери служили в 1-му мотострілецькому полку Повітряно-космічних сил Росії.