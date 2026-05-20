Про це розповіли у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП.

Читайте також Хто може отримати відстрочку від мобілізації: повний перелік

Кому потрібно стати на військовий облік?

Українці 2009 року народження мають стати на військовий облік призовників.

Зробити це необхідно до 31 липня 2026 року – онлайн через застосунок Резерв+ або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У ТЦК та СП наголосили, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Йдеться передусім про внесення даних до державного реєстру, необхідного для ведення військового обліку та планування оборонної системи країни.

Для того, щоб стати на військовий облік онлайн, потрібно пройти авторизацію за допомогою BankID або Дія.Підпису та оновити необхідні дані.

Натомість під час особистого звернення необхідно мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про народження, фото розміром 35×45 та документи про освіту.

Також у ТЦК уточнили, що проходити військово-лікарську комісію на цьому етапі не потрібно – медогляд проводитимуть пізніше, перед базовою військовою підготовкою.

Не відкладайте постановку на облік до останнього дня. Своєчасне проходження процедури допоможе уникнути адміністративної відповідальності та забезпечить актуальність облікових даних,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тлі комплексної реформи армії в Україні також тривають дискусії щодо можливого зниження мобілізаційного віку. Лунали також припущення щодо обмеження виїзду за кордон.

Ситуацію прокоментував заступник керівника ОП, бригадний генерал Павло Паліса. В коментарі 24 Каналу він зазначив, що наразі питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Також найближчим часом ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон 18 – 22 річним чоловікам.

Водночас Паліса припустив, що за певних обставин ці рішення можуть розглядати – все залежить від ситуації на фронті.

Проти зниження мобілізаційного віку виступив і керівник Офісу Президента Кирило Буданов. За його словами, таке рішення може просто знищити майбутнє України.

Що планують змінити в процесі мобілізації?

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає кардинальну зміну роботи центрів комплектування. За словами авторів ініціативи, замість практики "шукати й ловити" військовозобов'язаних військові ТЦК мають виконувати роль консультантів, які можуть допомогти з оформленням документів та пояснити підстави рішення щодо призову.

Також пропонується перевести всю взаємодію між громадянином і ТЦК виключно в електронний кабінет військовозобов'язаного.

Серед іншого, є ідея запровадити "онлайн-повістки" – тобто вручення документів в електронній формі з обов'язковою фіксацією отримання.

Водночас юристи з питань мобілізації скептично оцінюють можливість реалізації такої ініціативи. Зокрема, адвокатка Анжела Василевська звернула увагу на формулювання в одній із частин проєкту, де йдеться про "реформу" ТЦК та їхнє нібито перетворення із "силового органу" на сервісну, прозору та підзвітну структуру.

За словами юристки, ТЦК та СП не є окремою інституцією, а належать до органів військового управління, які підпорядковуються Міністерству оборони України. Вона також наголосила, що ці структури офіційно ніколи не мали статусу "силового органу".