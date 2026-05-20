Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю Мілітарному.

Дивіться також "Це величезна цифра": Сирський назвав напрямок, де Росія зосередила найбільше військ

Які нові контракти плануються в ЗСУ?

За словами Сирського, формат короткого контракту від 6 до 9 місяців буде в основному для військових, які звільнилися за станом здоров'я або через поранення та хочуть повернутися назад до війська.

Це скоріш за все, остаточні терміни. Ті, які військові обговорювали, а ми враховували різне бачення, різні підходи. Багато то хоче саме короткий контракт,

– заявив Сирський.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що залишаються багато людей, які взагалі не хочуть підписувати контракт, тож для них буде діяти правило мобілізації.

Він додав, що рівні грошового забезпечення та різні надбавки для всіх однакові та наголосив, що вперше такий проєкт запроваджується у країні, яка воює.

Важливо! Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса розповів 24 Каналу, що в Україні змінюватимуть підходи до мобілізації, але радикальних речей наразі не планується. За його словами, наразі розглядають залучення більшої кількості іноземців до ЗСУ з умовами, тотожними для українців. Також в Україні створили робочу групу, яка займається усіма супутніми питаннями мобілізації іноземців. Усі процедури хочуть стандартизувати та спростити.

Інші новини про хід мобілізації в Україні

Законодавство України дозволяє отримувати відстрочку від мобілізації за певних умов, таких як проблеми зі здоров'ям, догляд за рідними або навчання. Відстрочка може бути автоматично продовжена через систему Резерв+ за умови актуалізації даних у державних реєстрах.

Також відстрочку від мобілізації в Україні можуть отримати люди через сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або роботу. До категорій, які мають таке право, належать: утримувачі дітей, особи з інвалідністю, студенти, викладачі, окремі держслужбовці та працівники критично важливих галузей.