Об этом Александр Сырский рассказал в интервью Милитарному.

Какие новые контракты планируются в ВСУ?

По словам Сырского, формат короткого контракта от 6 до 9 месяцев будет в основном для военных, которые уволились по состоянию здоровья или из-за ранения и хотят вернуться обратно в армию.

Это скорее всего, окончательные сроки. Те, которые военные обсуждали, а мы учитывали разное видение, разные подходы. Многие хотят именно короткий контракт,

– заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что остаются много людей, которые вообще не хотят подписывать контракт, поэтому для них будет действовать правило мобилизации.

Он добавил, что уровни денежного обеспечения и различные надбавки для всех одинаковы и отметил, что впервые такой проект вводится в стране, которая воюет.

Важно! Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса рассказал 24 Каналу, что в Украине будут менять подходы к мобилизации, но радикальных вещей пока не планируется. По его словам, сейчас рассматривают привлечение большего количества иностранцев в ВСУ с условиями, тождественными для украинцев. Также в Украине создали рабочую группу, которая занимается всеми сопутствующими вопросами мобилизации иностранцев. Все процедуры хотят стандартизировать и упростить.

Законодательство Украины позволяет получать отсрочку от мобилизации при определенных условиях, таких как проблемы со здоровьем, уход за родными или обучение. Отсрочка может быть автоматически продлена через систему Резерв+ при условии актуализации данных в государственных реестрах.

Также отсрочку от мобилизации в Украине могут получить люди по семейным обстоятельствам, состояние здоровья, обучение или работу. К категориям, которые имеют такое право, относятся: содержатели детей, лица с инвалидностью, студенты, преподаватели, отдельные госслужащие и работники критически важных отраслей.