Что будет с зарплатами военнослужащих

Об этом говорится в заключениях Министерства финансов к постановлению правительства, которое вводит соответствующий экспериментальный проект, о чем пишет ЕП.

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Издание отмечает, что выплаты военнослужащим ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы вводятся в рамках экспериментального проекта, который продлится 2 года. То есть до июня 2028 года.

Обратите внимание! Военные и в дальнейшем будут получать выплаты, предусмотренные за ведение боевых действий.

Однако вводятся новые доплаты:

20 тысяч гривен в сутки – за ведение штурмовых действий в случае восстановления утраченных позиций;

40 тысяч гривен в сутки – за ведение штурмовых действий в случае захвата позиций непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника;

250 тысяч гривен – за каждого взятого в плен противника (распределяется между военнослужащими, принимавшими участие в захвате противника в плен);

25 тысяч гривен – за каждого уничтоженного противника в стрелковом и рукопашном бою при условии подтверждения видеофиксацией.

При этом общая сумма выплат не может превышать 460 тысяч гривен в месяц.

Проект, в частности, предусматривает введение дополнительного вознаграждения – 50 тысяч гривен в месяц. Его получат военные, находящиеся на пунктах управления в районах ведения боевых действий.

Важно! Защитникам , которым не предусмотрено ни одно из перечисленных выше новых вознаграждений, будет предоставляться дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц.

Военнослужащие, имеющие право сразу на несколько видов вознаграждений, получат то, которое больше.

Принятое правительством постановление предусматривает введение формулы расчета времени обязательного отдыха для военнослужащих, участвующих в боевых действиях,

– говорится в материале.

На реализацию проекта необходимо 373,2 миллиарда гривен дополнительных расходов.

В 2026 году – 107,7 миллиарда гривен;

в 2027 году – 186,8 миллиарда гривен;

в 2028 году (за первые 5 месяцев года) – 78,7 миллиарда гривен.

Но в выводах Минфина указано, что предложений относительно источников покрытия дополнительных расходов на реализацию проекта акта Министерство обороны Украины не предоставило. Более того, в законе "О государственном бюджете на 2026 год" не предусмотрены дополнительные 107,7 миллиарда гривен на новые выплаты военным.

Обратите внимание! Изменения в госбюджет, которые накануне приняла Рада, касаются финансирования действующих условий, а не новых контрактов и доплат.

К тому же в Минобороны не представили предложений по мерам использования бюджетных средств для реализации экспериментального проекта.

Несмотря на все сложности, Минфин все равно согласовал соответствующее постановление.

Согласно информации, государство планирует профинансировать новые выплаты военным, не внося новых изменений в бюджет.

Финансирование будет осуществлено в рамках действующего бюджета Минобороны, а также резерва средств Минфина,

– сообщил собеседник ЕП.

Резерв Минфина – специальный фонд объемом 199 миллиардов гривен, созданный на случай дополнительных финансовых потребностей обороны.

Собеседник ЕП сообщил, что дополнительные средства на оборону государство профинансирует "комбинацией мер", в частности благодаря кредиту ЕС на 90 миллиардов евро.

Что еще стоит знать о текущей ситуации

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Раде зарегистрировано уже семь блокирующих постановлений на последние изменения в Государственном бюджете на 2026 год. Он подчеркнул, что в нем не предусмотрено достаточно средств на повышение зарплат военным.

В среду, 10 июня, Верховная Рада приняла Закон № 15224. Речь шла об изменениях в Государственном бюджете на 2026 год. "За" проголосовали 242 народных депутата.

А уже 12 июня Владимир Зеленский сообщил, что есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. В частности, он написал о "минимум 30 тысячах гривен в тылу".