Оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта, в частности на Сумщине, Харьковщине и Донецкой области. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Смотрите также "Выгорело дотла": Украина парализовала работу портов на оккупированных территориях

Какова ситуация на фронте?

Вблизи Сум оккупанты осуществляли атаки на северо-запад, северо-восток и юго-восток от областного центра. Российские источники заявляли о продвижении у Сопича вблизи международной границы, однако украинские силы наносили удары по российским позициям в районе Андреевки и местах скопления войск в Курской области неподалеку Вольфинского.



Ситуация на Сумщине / Карты ISW

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

На Харьковском направлении россияне продолжали штурмы вблизи Волчанска, но продвинуться не смогли. В направлении Великого Бурлука после контратак ВСУ ситуация для оккупантов осложнилась – украинские военные освободили Отрадное и вернули под контроль около 22 квадратных километров территории.



Карта обороны в Харьковской области / ISW

В то же время на Купянском направлении российская армия пытается снова зайти в Купянск через Голубовку и вытеснить украинские силы с левого берега реки Оскол. Украинские военные в ответ атакуют российские пункты управления дронами и системы ПВО в тылу оккупантов.

На Донецкой области российские войска активизировали штурмы в направлении Славянска, Константиновки, Покровска и Новопавловки в рамках весенне-летнего наступления. Оккупанты активно применяют FPV-дроны, авиабомбы и беспилотники типа "Молния", однако украинские силы продолжают бить по их логистике и командных пунктах.

Россияне атакуют Донецкую область / Карты ISW

На юге российские войска продолжали атаки в направлении Гуляйполя и Орехова. Зафиксировано незначительное продвижение оккупантов вблизи Мирного, однако существенных изменений линии фронта не произошло. На Херсонском направлении российские штурмы также не дали результатов.

Ситуация на Юге Украины / Карты ISW

Какие факторы влияют на замедление российского наступления?

Несмотря на длительные штурмовые действия, Россия не может достичь прорыва. Замедление российского наступления до минимальных темпов обусловлено совокупностью факторов.

Прежде всего это большие потери личного состава и бронетехники, которые истощают наступательный потенциал армии России, а также проблемы с набором новых контрактников, из-за чего командование вынуждено уменьшать интенсивность штурмов и компенсировать недостаток ресурсов менее эффективными тактиками. В то же время российские войска все чаще переходят к пехотным атакам из-за дефицита техники, что только увеличивает потери и замедляет продвижение.

Значительное влияние имеют и Силы обороны Украины, которые активно используют беспилотники для поражения техники, логистики и скоплений врага еще на подступах к фронту, а также наносят удары в глубоком тылу.

К слову. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" рассказал 24 Каналу, что российское летнее наступление будет отличаться от предыдущего, ведь теперь происходит доминирование беспилотников на поле боя. Массированные атаки с привлечением бронетехники маловероятны, поскольку в современных условиях техника часто уничтожается за считанные часы. Зато противник все чаще действует небольшими пехотными группами, пытаясь продвигаться малыми силами.

Дополнительно на ситуацию влияют сложные условия боя – городские зоны и укрепленные оборонительные рубежи, которые не позволяют противнику быстро продвигаться даже при наличии численного преимущества. В результате российское наступление все больше теряет темп и переходит в изнурительные, локальные боевые действия без значительных результатов.

Россия теряет позиции в Украине впервые с 2023 года

The Economist отмечает, что ход российско-украинской войны постепенно меняется. Весеннее наступление России фактически остановилось. Более того, впервые с октября 2023 года российские войска фиксируют незначительные, но устойчивые территориальные потери.

Несмотря на заявления о продвижении ранее, его масштаб остается ограниченным. За последний период Россия смогла захватить около 220 квадратных километров, что составляет лишь примерно 0,04% территории Украины. В то же время Украина начала постепенно восстанавливать позиции. За последний месяц Силы обороны отбили ориентировочно 189 квадратных километров. Аналитики также предполагают, что Россия может замедлять активность перед подготовкой к летней фазе боевых действий.