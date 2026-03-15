Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що після попередніх ударів Росія змушена підлаштовуватися і шукати обхідні рішення. За його словами, це вже вказує на серйозну деградацію того компонента ядерної тріади, який у Кремлі вважали базовим для стримування.

Стратегічна авіація Росії вже не витримує навантаження

Після повідомлень про можливий запуск Х-101 із наземних платформ постало питання, чому Росія взагалі шукає такий формат. Костянтин Криволап пов'язав це з наслідками попередніх ударів по російській стратегічній авіації. На його думку, йдеться вже про проблему в одному з ключових елементів російської системи стримування.

Один з елементів ядерної тріади Росії, стратегічна авіація, вже, вибачаюся, здихає,

– наголосив Криволап.

Експерт зауважив, що оцінка про втрату близько 30% стратегічної авіації Росії виглядає реальною. За його словами, частина бортів була знищена, а ще частина поступово виходить з ладу через стан обладнання. Саме тому росіяни змушені постійно переганяти літаки між різними аеродромами і берегти ресурс того, що ще може літати.

Коли вони починають ганяти ці літаки з Далекого Сходу на Енгельс, потім на Оленью, а тоді знову назад, це означає, що їх уже просто не вистачає,

– сказав він.

На цьому тлі спроби пристосувати ракети до нових способів запуску виглядають не як посилення, а як вимушена реакція на втрати. За логікою експерта, Росія тут уже не нарощує спроможності, а намагається втримати те, що залишилося.

До уваги! У ніч на 14 березня Росія застосувала 498 засобів повітряного нападу, зокрема ракети різних типів і 430 безпілотників. Повітряні сили повідомляли, що ППО знешкодила 460 цілей, але зафіксували влучання 6 ракет і 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а основним напрямком удару була Київщина.

Росія переходить до дешевших і менш точних ракет

Проблеми стратегічної авіації для Росії не обмежуються лише браком справних літаків. На цьому тлі змінюється і підхід до самих крилатих ракет, бо Кремль уже намагається не посилювати цей компонент, а спрощувати його. Це, на думку Криволапа, показує не розвиток, а поступову деградацію російських спроможностей.

Сама по собі ракета Х-101 – досить сучасна. І те, що ми її збиваємо, не тому, що вона погана, а тому, що ми навчилися її ефективно збивати,

– пояснив Криволап.

Росія вже почала шукати дешевші й простіші рішення. Замість збереження попереднього рівня вона переходить до спрощених варіантів озброєння, які поступаються за точністю та ефективністю. Саме це він вважає ще однією ознакою того, що російський військовий потенціал не посилюється, а просідає.

Вони спрощують Х-101, роблять "Іздєліє 30" – абсолютно спрощену, не таку точну, не таку ефективну і значно дешевшу ракету,

– наголосив він.

Така заміна прямо вказує на погіршення якості російського арсеналу. Тобто Росія вже не рухається до складніших і сильніших рішень, а змушена підлаштовуватися під власні втрати й обмеження.

Наслідки останньої масованої атаки по Україні: